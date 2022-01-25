В Україні презентували новий електрокросовер Volvo: скільки він коштує

Його запас ходу становить 444 км.

На український ринок вийшов новий електричний кросовер - Volvo C40 Recharge.

Про це повідомляє офіційне представництво шведського виробника в Україні.

Зазначається, що Volvo C40 Recharge – купеподібна версія кросовера XC40 Recharge, який з'явився в Україні восени 2021 року. Від побратима його можна відрізнити, перш за все, по похилий лінії даху. Крім того, у Volvo C40 Recharge ззаду встановлено два спойлери і трохи іншої передньої та задньої оптики. Фари кросовера – світлодіодні та піксельні. Для електрокара також пропонують спеціальний блакитний колір Fjord Blue, передає Фокус.

volvocars.com

У салоні Volvo C40 Recharge на передній панелі та дверних картах є тривимірні елементи обробки. Мультимедійна система базується на програмному забезпеченні Google Automotive Services.

volvocars.com

Новий Volvo C40 Recharge оснащений двома двигунами загальною потужністю 408 к.с. та повним приводом. Він розганяється до 100 км/год за 4,7 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год. Кросовер оснащений такою ж батареєю на 78 кВт/год, як і Volvo XC40 Recharge, але за рахунок покращеної аеродинаміки його запас ходу більший – 444 км. Швидка зарядка електрокара на 80% займає 40 хвилин.

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