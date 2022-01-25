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В Україні презентували новий електрокросовер Volvo: скільки він коштує

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В Україні презентували новий електрокросовер Volvo: скільки він коштує

volvocars.com

Його запас ходу становить 444 км.

На український ринок вийшов новий електричний кросовер - Volvo C40 Recharge.

Про це повідомляє офіційне представництво шведського виробника в Україні.

Зазначається, що Volvo C40 Recharge – купеподібна версія кросовера XC40 Recharge, який з'явився в Україні восени 2021 року. Від побратима його можна відрізнити, перш за все, по похилий лінії даху. Крім того, у Volvo C40 Recharge ззаду встановлено два спойлери і трохи іншої передньої та задньої оптики. Фари кросовера – світлодіодні та піксельні. Для електрокара також пропонують спеціальний блакитний колір Fjord Blue, передає Фокус.

© volvocars.com
volvocars.com

У салоні Volvo C40 Recharge на передній панелі та дверних картах є тривимірні елементи обробки. Мультимедійна система базується на програмному забезпеченні Google Automotive Services.

© volvocars.com
volvocars.com

Новий Volvo C40 Recharge оснащений двома двигунами загальною потужністю 408 к.с. та повним приводом. Він розганяється до 100 км/год за 4,7 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год. Кросовер оснащений такою ж батареєю на 78 кВт/год, як і Volvo XC40 Recharge, але за рахунок покращеної аеродинаміки його запас ходу більший – 444 км. Швидка зарядка електрокара на 80% займає 40 хвилин.

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