В Україні презентували вантажівки нового покоління від світового виробника

Вони стало значно сучаснішими та отримали більш "багате" обладнання.

На український ринок вийшли вантажівки нового покоління - Renault Trucks.

Про це повідомляє Auto-Consulting.

Зазначається, що ці транспортні засоби - нові вантажівки сімейства T, C та R під назвою Evolution. У зовнішності не можна не побачити світлодіодні фари, які на моделях Т і С встановлюються вже в базі. Таким чином, Renault Trucks став першим виробником, що пропонує головну LED оптику на вантажівках важкого класу як стандартне оснащення. З'явилася також й нова решітка радіатора.

Auto-consulting

Але ефект від цього оновлення не лише естетичний, а й у оптимізації аеродинаміки. За рахунок нових елементів вдалося знизити витрату палива до 3% у разі використання системи інтелектуального круїз-контролю Optivision.

В інтер'єрі відбулося ще більше змін. Тепер він став зібранішим і створює ділову обстановку. Тут з'явилися нові рішення для зберігання речей та документів, а також до трьох утримувачів під смартфони з можливістю локальної зарядки. Встановлюється нове сидіння водія, при розробці якого враховувалися побажання клієнтів. Воно відрізняється вдосконаленими матеріалами та функціональними можливостями.

Auto-consulting

У нових машинах особливу увагу приділили спальному відсіку. Спальні полиці стали зручнішими, оскільки отримали вдвічі більше пружин, нові матеріали, а також можливість встановлення накладки, яка запам'ятовує форму. Тут також є додаткові USB-роз'єми та пульт дистанційного керування різними системами. Як опцію можна додати наматрацник, що миється, з піноматеріалу з ефектом пам'яті. Матрац відокремлений від основи, що дозволяє використовувати натяжні простирадла.

Auto-consulting

Крім того, Renault Trucks оновленого покоління можуть оновлювати "прошивки" повітрям та інформувати сервіс про несправності. Фахівці мережі Renault Trucks можуть проводити попередню діагностику та дистанційний моніторинг транспортних засобів. Це дозволить взагалі відмовитися від фіксованих ТО-1 та ТО-2 тощо, а перейти на індивідуальний графік візитів на сервіс.

Раніше розповідалося про те, що в Україні з'явилися перші магістральні тягачі Renault нового покоління.

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