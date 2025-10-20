В Україні продають найдорожчий занедбаний Maybach: ціна і фото

Maybach 62 / © "Топ жир"

На одному з українських сайтів продажу авто з’явилося незвичне оголошення: флагманський седан Maybach 62 (2006 року випуску) продають за 120 тис. дол. Попри низький пробіг, фотографії свідчать про те, що колишня розкіш давно занедбана та покрита пилом.

Про це повідомляє «Топ жир».

В Україні виставлено на продаж Maybach 62 — флагманський седан, який колись вважався вершиною німецької автомобільної розкоші.

Згідно з описом продавця, автомобіль випущено 2006 року, його пробіг становить лише 58 тис. км, а ціна — 120 тис. дол. На перший погляд, пропозиція здається привабливою, але фото машини розкривають іншу картину: кузов покритий пилом, хром втратив блиск, а салон має занедбаний вигляд — схоже, авто давно не експлуатували.

Видання пише, що за номерними знаками можна припустити — автомобіль зареєстрований у Дніпрі, хоча, судячи з усього, свій останній виїзд він здійснив ще кілька років тому.

Колись Maybach 62 уособлював абсолютний комфорт і статус: довжина понад 6,16 м, двигун V12 об’ємом 5,5 л з подвійним турбонаддувом, понад 550 кінських сил і майже ідеальна шумоізоляція навіть на швидкості 200 км/год. Вартість нового авто перевищувала 400 тис. дол., тож дозволити собі його могли лише обрані.

Тепер же цей автомобіль став радше символом минулої епохи — часів, коли на українських дорогах почали з’являтися перші справжні представники класу люкс. Чи знайдеться новий власник, який поверне Maybach 62 колишню велич, чи він так і залишиться спогадом про ті роки — покаже час.

Maybach 62 / © "Топ жир"

До слова, у Львові помітили класичний автомобіль Mercury Gran Marquis 1978 року випуску (бренд, що входив до концерну Ford Motor). Цей преміальний седан із 4,9-літровим V8 є символом «золотої епохи автопрому». Його описують як великий, потужний та статусний автомобіль із м’якими диванами та великою кількістю хрому.