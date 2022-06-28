В Україні продовжує дешевшати автогаз: яка наразі його ціна

В Україні продовжує дешевшати автогаз: яка наразі його ціна

Низка АЗС у вівторок, 28 червня, скорегували вартість блакитного пального в бік зменшення.

Так, одразу сім станцій "скинули" ціни на цей вид пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, ресурс на станціях мережі БРСМ-Нафта здешевшав на 0,15 грн/л, до 40,19 грн/л. На 1,3 грн/л дешевшим став автогаз у мережі Chipo (до 39,30 грн/л). На 0,50-3 грн/л знизили ціни регіональні мережі, такі як Автотранс, Укргазвидобування, Катрал, VostokGaz і Rodnik.

До вашої уваги середня вартість автогазу на українських АЗС:

Фото: enkorr.ua

Як зазначається, зменшення роздрібних цін зумовлене збільшенням об’ємів постачання автогазу до України та збалансуванням попиту на нього. Зазначимо, наразі автогаз чи не єдиний вид пального, за яким немає черг на АЗС.

Нагадаємо, окремі мережі АЗС ще позаминулого тижня переглянули вартість автогазу в бік зменшення.

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