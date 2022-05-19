В Україні пропонують дозволити конфісковувати автомобілі в нетверезих водіїв на користь ЗСУ та поліції

В Україні пропонують дозволити конфісковувати автомобілі в нетверезих водіїв на користь ЗСУ та поліції

Для цього вже створений відповідний законопроєкт.

Народні депутати хочуть дозволити відбирати автомобілі в нетверезих водіїв та віддавати їх на потреби армії, поліції та інших державних структур.

Так, нардепи ініціювали внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Наслідком цього став зареєстровано відповідний законопроєкт №7382, який датований 17 травня 2022 року.

Зазначається, що вони пропонують статтю 130 Кодексу про адміністративні правопорушення, крім передбачених покарань, доповнити таким текстом: в умовах правового режиму військового або надзвичайного стану керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння тягне за собою конфіскацію транспортного засобу для подальшого передавання на потреби підрозділів Збройних сил України, або Міністерства внутрішніх справ України, або Державної служби України з надзвичайних ситуацій (за рішенням Кабінету Міністрів України, або уповноваженого ним органу державної влади).

Цікаво те, що водій і власник транспортного засобу це не одне і те ж. Як буде побудована процедура у разі, якщо водій керує транспортом, який йому не належить (наприклад, взятий у каршерінг), у законопроєкті не визначено.

Наразі вилучення авто вже відбувається в Україні. Під час війни конфісковані транспортні засоби передають на потреби відповідним адміністраціям.