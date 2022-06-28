В Україні пропонують залишити нульове розмитнення авто лише для двох категорій населення

В Україні пропонують залишити нульове розмитнення авто лише для двох категорій населення

Нардеп Ігор Фріс спільно з 60 колегами пропонують поновити нульове розмитнення автомобілів, але лише для двох категорій населення.

Так, група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №7499 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з ввезення транспортних засобів учасниками бойових дій та іншими категоріями осіб, яким пропонується обмежити можливість нульового розмитнення авто.

Про це повідомив Фріс на своїй сторінці у Facebook.

За словами Фріса, в новому законопроєкті пропонується внести зміни до Податкового та Митного кодексів. Згідно з документом, пропонується дозволити розмитнювати один легковий автомобіль без сплати митних платежів (мито, акциз, ПДВ) та зборів в пенсійний фонд наступним категоріям населення:

учасникам бойових дій;

цивільним, яким авто знищено внаслідок війни.

Завезений таким чином автомобіль не можна буде продати чи передати по довіреності протягом трьох років. За словами Фріса, проєкт щойно поданий на електронну реєстрацію. Цікаво, що у Верховній Раді вже зареєстровано майже десяток проєктів щодо цього.

Як відомо, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики повернув мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто від 1 липня .

Додамо, що на початку квітня, а саме 9 числа, Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита під час розмитнення автомобілів. Закон про "нульове розмитнення" дозволяє без сплати податків ввозити до України транспортні засоби на час дії воєнного стану - наразі це до 23 серпня.

Це було зроблено для того, щоб швидко доправити автомобілі для армії, тероборони та всіх гуманітарних і військових потреб. А також, щоб відновити автопарк простих українців, чиї автомобілі були знищені внаслідок бойових дій.

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