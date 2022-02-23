В Україні різко зросла гуртова вартість дизельного пального

Також подорожчав і бензин, проте вже в роздрібі.

В Україні миттєво піднялася гуртова ціна на дизельне пальне.

Про це повідомили у Консалтинговій групі "А-95" за підсумками оперативного цінового моніторингу, передає Enkorr.

Так, курс долара на готівковому ринку зріс до 29,18 грн, або на 60 коп./літр (+2,1%) порівняно із понеділком, 21 лютого. На міжбанківській біржі долар торгується на рівні 29,00 грн, тоді як учора він коштував 28,68 грн.

Оптовий ринок на це блискавично відреагував:

у Києві "Анвітрейд" підняв ціну у дрібному гурті відразу на 1,10 грн/л, до 31,40 грн/л. Тут же ціна у великому гурті зросла відразу на 1 350 грн/т, до 36 800 грн/т за мозирський ресурс, у Надвірній ціна на дизель компанії підскочила на 1,10 грн/л, до 31,80 грн/л;

компанія "Ойл Транзит" від понеділка підняла цінники в середньому на 0,50-0,70 грн/л, пропонуючи ціну 32 грн/л у Миколаєві, Мелітополі, Кременчуці;

великий трейдер "Альянс Ойл Трейдинг" підвищив ціни на 1,10 грн/л одразу на всіх своїх базисах, до 31,50-31,80 грн/л;

столичний трейдер "ЗНГК" підняв ціну на 0,70-0,90 грн/л, до 31,30-31,50 грн/л;

найбільший трейдер "Альянс Енерго Трейд" підняв цінники на всіх базисах у середньому на 1,00-1,10 грн/л.

Окрім того, найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та інші – загалом 1 540 станцій) підвищила ціни на бензин і дизельне пальне на 1 грн/л.

Зокрема, у мережі ANP бензин марки А-92 здорожчав до 33,95 грн/л, А-95 – до 34,95 грн/л і ДП – до 34,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на "двійку" зросли до 34 грн/л, на "п'ятірку" й дизпальне — до 35,00 і 34,00 грн/л.

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