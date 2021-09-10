В Україні розпочали роботу ще 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР: де саме

В Україні розпочали роботу ще 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР: де саме

Вони розташовані в одній області та п'яти містах.

В Україні запрацювали ще 20 нових камер автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Зазначається, що від 10 вересня на автомобільних дорогах Полтавської області, а також у містах Кременчук, Миколаїв, Полтава, Харків та Чернівці запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Отже, де саме розташовуватимуться камери відеофіксації порушень ПДР:

Полтавська область (3 прилади контролю “КАСКАД”)

- на 324 км+515 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 90 км/год);

- на 319 км+374 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 50 км/год);

- на 30 км+459 автодороги М-22 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 50 км/год);

Кременчук (2 прилади контролю “КАСКАД”)

- вул. Андрія Ковальова, 17, напрямок спрямування приладу вул. Козацька (обмеження швидкості 50 км/год);

- просп. Свободи, 69-А напрямок спрямування приладу вул. Родимцева (обмеження швидкості 50 км/год).

Миколаїв (2 прилади контролю “КАСКАД”)

- просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу вул. Пушкінської (обмеження швидкості 50 км/год);

- просп. Богоявленський, 140, напрямок спрямування приладу у напрямку вул. 295-ї Стрілецької Дивізії (обмеження швидкості 50 км/год).

Полтава (3 прилади контролю “КАСКАД”)

- вул. Великотирнівська, 19, напрямок спрямування приладу вул. Івана Мазепи (обмеження швидкості 50 км/год);

- вул. Героїв АТО, 31, напрямок спрямування приладу вул. Квіткова (обмеження швидкості 50 км/год);

- вул. Маршала Бірюзова, 35/14, напрямок спрямування приладу вул. Квітки Цісик (обмеження швидкості 50 км/год).

Харків (6 приладів контролю “КАСКАД”)

- просп. Науки, 60-А, напрямок спрямування приладу вул. Новгородська (обмеження швидкості 50 км/год);

- просп. Науки, 7-В, напрямок спрямування приладу вул. Бакуліна (обмеження швидкості 50 км/год);

- просп. Московський, 86-А, напрямок спрямування приладу вул. Нікітіна (обмеження швидкості 50 км/год);

- просп. Льва Ландау, 27, напрямок спрямування приладу вул. Маршала Федоренка (обмеження швидкості 50 км/год);

- вул. Полтавський Шлях, 79, напрямок спрямування приладу вул. Семінарська (обмеження швидкості 50 км/год);

- Білгородське шосе, 1, напрямок спрямування приладу вул. Комуни (обмеження швидкості 50 км/год).

Чернівці (4 прилади контролю “КАСКАД”)

- Старожучківський Шлях, напрямок спрямування приладу вул. Білоруська (обмеження швидкості 50 км/год);

- Старожучківський Шлях, напрямок спрямування приладу вул. Старокостянтинівська (обмеження швидкості 50 км/год);

- вул. Винниченка, 116, напрямок спрямування приладу вул. Степова (обмеження швидкості 50 км/год);

- вул. Винниченка, 97, напрямок спрямування приладу вул. Жасмінна (обмеження швидкості 50 км/год).

Також читайте В Україні запрацюють ще 20 камер автоматичної фіксації порушень: де саме

Білошицький також додав, що наразі автоматично фіксують правопорушення 138 приладів. Також від 15 лютого цього року прилади автофіксації фіксують порушення проїзду смугою громадського транспорту в Києві, на бульварі Дружби Народів, 36.

Із картою розміщення комплексів ви можете ознайомитись ТУТ.

Раніше розповідалося про те, чи законні камери автофіксації порушень ПДР в Україні.

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