В Україні розпочали роботу ще понад 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР: де вони розташовані

В Україні розпочали роботу ще понад 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР: де вони розташовані

Вони з'явилися в чотирьох містах та двох областях.

В Україні від понеділка, 21 лютого , розпочали роботу 24 камери автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він зазначив, що подібні системи розпочали роботу на автомобільних дорогах міст Києва, Сум, Вінниці, Мукачева та Івано-Франківської і Закарпатської областей.

Отже, де саме розташовуватимуться камери відеофіксації порушень ПДР :

Київ (10 приладів контролю “КАСКАД”)

- вул. Братиславська, 9-Г, напрямок спрямування приладу вул. Крайня;

- просп. Голосіївський, 96, напрямок спрямування приладу вул. Маричанська;

- просп. Голосіївський, 96 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Полковника Потєхіна;

- просп. вул. Теодора Драйзера, 4, напрямок спрямування приладу вул. Миколи Закревського;

- вул. Теодора Драйзера, 9, напрямок спрямування приладу просп. Володимира Маяковського;

- вул. Теодора Драйзера, 32, напрямок спрямування приладу просп. Володимира Маяковського;

- вул. Наталії Ужвій, 1, напрямок спрямування приладу вул. Новомостицька;

- просп. Правди, 58, напрямок спрямування приладу вул. Світлицького;

- вул. Ярослава Івашкевича, 5, напрямок спрямування приладу вул. Пріорська;

- вул. Автозаводська, 24/1, напрямок спрямування приладу вул. Коноплянська.

Суми (2 прилади контролю “КАСКАД”)

- вул. Героїв Крут, 1/3, напрямок спрямування приладу вул. Івана Сірка;

- вул. Кондратьєва, 129, напрямок спрямування приладу вул. Прокоф’єва.

Вінниця (1 прилад контролю “КАСКАД”)

- вул. Пирогова, 61, напрямок спрямування приладу вул. Костянтина Василенка.

Мукачево (2 прилади контролю “КАСКАД”)

- вул. Івана Франка, 74, напрямок спрямування приладу вул. Миру;- вул. Великогірна, 51, напрямок спрямування приладу вул. Томаша Масарика.

Закарпатська область (6 приладів контролю “КАСКАД”)

- на 95 км+424 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу смт Буштино;

- на 98 км+824 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу с. Бедевля;

- на 33 км+714 автодороги М-23, напрямок спрямування приладу вул. Гички;

- на 39 км+706 автодороги М-23, напрямок спрямування приладу вул. Молодіжна;

- на 0 км+907 автодороги М-23, напрямок спрямування приладу вул. Мікеша;

- на 0 км+694 автодороги Т-07-19, напрямок спрямування приладу вул. Центральна.

Івано-Франківська область (3 прилади контролю “КАСКАД”)

- на 244 км+199 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу смт Делятин;

- на 240 км+283 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу вул. Грушевського;

- на 227 км+233 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу с. Татарів.

Білошицький також додав, що наразі автоматично фіксують правопорушення 270 приладів, які розташовані у 25 містах та 16 областях.

Із картою розміщення комплексів ви можете ознайомитись ТУТ.

Читайте також: