В Україні розпочинається контроль за технічним станом транспортних засобів: кого перевірятимуть

В Україні розпочинається контроль за технічним станом транспортних засобів: кого перевірятимуть

Усе це заради безпеки дорожнього руху.

В Україні від п'ятниці, 12 листопада , розпочинається контроль за технічним станом транспортних засобів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, за його словами, патрульні поліцейські використовуватимуть для цього спеціалізовані автомобілі — мобільні діагностичні станції. Вони слугують для того, щоб контролювати відповідність технічного стану транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю, встановленим правилам, нормам та стандартам, що стосуються безпеки дорожнього руху.

Зазначається, що мобільні діагностичні станції обладнані сучасними приладами, які відповідають державним стандартам.

За допомогою обладнання діагностичної станції поліцейські зможуть :

проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів;

вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;

здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;

здійснювати заміри коефіцієнту димності двигунів, які працюють на дизельному паливі;

здійснювати заміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів;

визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу;

перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.

Білошицький наголосив на тому, що такими станціями вже оснащено кожен підрозділ патрульної поліції, у кожній області.

facebook.com/Bilosh

Транспорт, який буде перевірятися :

вантажні автомобілі понад 3,5 тонн та причепи до них;

автобуси;

автомобілі таксі;

автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж;

окремі Спеціалізовані ТЗ;

легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку.

Наостанок Білошицький зазначив, що перевірка діагностичними станціями наразі не стосується приватного легкового транспорту.

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