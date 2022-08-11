В Україні шалено злетів попит на електромобілі: топ-5 "зелених" моделей, яким віддавали перевагу в липні

Так, у червні номерні знаки отримали 1 732 автомобілі на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що подібна кількість у 2,3 раза більше, ніж торік та на 64% порівно з показником попереднього місяця. Однак частка нових машин в реєстраціях електромобілів склала лише 11% проти 20% у липні 2021-го.

Найпопулярнішим легковим автомобілем на ринку повністю електричних авто залишається Nissan Leaf. У липні свою першу реєстрацію в Україні пройшли 288 авто цієї моделі.

Другий результат у Volkswagen е-Golf, за яку своїми гаманцями проголосували 151 автомобіліст . На третьому місці - Volkswagen ID.4. В активі цієї моделі 134 реєстрації . Також до топ-5 липня потрапили Renault Zoe – 112 та Tesla Model 3 – 75 .

Усього, від початку року, український парк автомобілів на акумуляторних джерелах живлення поповнили майже 5,9 тисячі машин, що на 34% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

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