В Україні скорегували ціни на бензин та дизель в гурті: яка ситуація з вартістю цих видів пального в регіонах

Так, в п’ятницю, 2 вересня, бензини в гурті пропонувався в середньому по країні за 40,75 грн/л , що порівняно з минулою п’ятницею дешевше на 0,5 грн/л. Пропозиції дизельного пального в середньому були на рівні 47,75грн/л ,, а тижневе підвищення ціни склало 1,5 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що бензин 2 вересня пропонувався в ринок в межах цінового діапазону — 40-43 грн, що 1-2 грн/л нижче цін на високооктан, які були зафіксовані минулої п’ятниці. Трейдери пояснюють падіння цін зниженням котирувань в Європі на даний нафтопродукт. Дизельне паливо в опті в п’ятницю пропонувалося в ринок в межах 46-50 грн/л, а прибавка на літрі за тиждень склала 1-3 грн/л.

Як і минулого тижня, найнижча ціна дизеля зафіксована в південному регіоні. Тут торгівля велась в межах 45-47 грн/л, а в порівнянні з 26 серпня вартість ДП підвищилася на 1-2 грн/л. Західний регіон на другій сходинці цінового ралі. Тут дизель можна було придбати в діапазоні 46-48 грн/л, що також вище від цін минулої п’ятниці на 1-3 грн/л.

В північних та центральних регіонах цінники на ДП прибавили 1-2 грн/л за тиждень, до 47-49 грн/л. Стабільно дорожче дизельне пальне торгується в східних областях країни — за 48-50 грн/л, що також свідчить про підвищення цін на 1-2 грн/л.

"Гуртові ціни на ДП підвищилися через здорожчання Європейських котирувань в серпні. Додатковим стимулом для підвищення була інформація про повернення акцизів на пальне. Та й клієнти, бачачи, що є всі причини для росту, стали охочіше закуповувати дизпальне", — говорить один із опитаних трейдерів.

Разом з тим він зазначив, що в останні декілька днів серпня котирування в Європі знизились більш ніж на $100/т, що може сприяти зниженню цін на наступного тижня.

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