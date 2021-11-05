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В Україні стало простіше отримати водійське посвідчення

В Україні стало простіше отримати водійське посвідчення

УНІАН

Алгоритм дій досить простий.

В Україні від 5 листопада стало простіше отримати водійське посвідчення.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Зазначається, що тепер українці замовивши обмін посвідчення водія онлайн, можуть отримати новий документ у відділенні "Укрпошти" або замовити доставку кур’єром. Відповідна новація була ухвалена Кабінетом міністрів України.

Так, ціна за бланк посвідчення водія залишилася незмінною — 243 грн, а  сама доставка незалежно від місцезнаходження отримувача коштує 195 грн. Сервіс експрес-доставки забезпечує швидку логістику, а страховий поліс на відправлення, який безоплатно надається "Укрпоштою", гарантує клієнтам надійність в отриманні свого готового документу. Термін доставки — до 5 робочих днів.

Алгоритм замовлення дуже простий. Достатньо авторизуватися в Електронному кабінеті водія та пройти наступні етапи:

  • обрати послугу "Відновлення та обмін посвідчення водія" та натиснути "Замовити";
  • перевірити правильність контактних даних та вибрати в блоці "Обрати причину" один із запропонованих варіантів; 
  • заповнити усі обов’язкові поля та прикріпити сканкопію чинної медичної довідки одним файлом з обох сторін у форматі .pdf.;
  • поставити власний підпис за допомогою мишки; 
  • обрати спосіб отримання послуги;
  • підписати заяву за допомогою КЕП;
  • сплатити послугу.

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