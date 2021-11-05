В Україні стало простіше отримати водійське посвідчення

Алгоритм дій досить простий.
В Україні від 5 листопада стало простіше отримати водійське посвідчення.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Зазначається, що тепер українці замовивши обмін посвідчення водія онлайн, можуть отримати новий документ у відділенні "Укрпошти" або замовити доставку кур’єром. Відповідна новація була ухвалена Кабінетом міністрів України.
Так, ціна за бланк посвідчення водія залишилася незмінною — 243 грн, а сама доставка незалежно від місцезнаходження отримувача коштує 195 грн. Сервіс експрес-доставки забезпечує швидку логістику, а страховий поліс на відправлення, який безоплатно надається "Укрпоштою", гарантує клієнтам надійність в отриманні свого готового документу. Термін доставки — до 5 робочих днів.
Алгоритм замовлення дуже простий. Достатньо авторизуватися в Електронному кабінеті водія та пройти наступні етапи:
- обрати послугу "Відновлення та обмін посвідчення водія" та натиснути "Замовити";
- перевірити правильність контактних даних та вибрати в блоці "Обрати причину" один із запропонованих варіантів;
- заповнити усі обов’язкові поля та прикріпити сканкопію чинної медичної довідки одним файлом з обох сторін у форматі .pdf.;
- поставити власний підпис за допомогою мишки;
- обрати спосіб отримання послуги;
- підписати заяву за допомогою КЕП;
- сплатити послугу.
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