В Україні стартувало приймання замовлень на новий кросовер Toyota Yaris Cross: скільки він коштує

Модель доступна в двох версіях.

На українському авторинку стартувало приймання замовлень на новий кросовер Toyota Yaris Cross.

Про це повідомляє Auto-Consulting.

Зазначається, що ця модель доступна для замовлення від 13 вересня 2021 року. Ця автівка досягає 4 180 мм в довжину 1 765 мм в ширину і 1 560 мм у висоту за колісної бази в 2 560 мм. Кросовер виглядає солідніше хетчбека Yaris: у нього високий капот, опуклі колісні арки і виражений пластиковий обвіс.

У Yaris Cross впроваджена гібридна технологія Toyota четвертого покоління. Це одна з перших моделей Toyota, де застосована гібридна силова установка з 1,5-літровим двигуном. Вона створена на основі великих 2,0-літрових і 2,5-літрових гібридних силових установок, які використовуються в нових C-HR, RAV4 і Camry. Гібридна версія Yaris Cross оснащена новим 1,5-літровим трициліндровим бензиновим двигуном, що працює за циклом Аткінсона. Він забезпечує менший рівень тертя і механічних втрат, оптимальну швидкість згоряння, а також високий крутний момент за низьких обортів і чудову ефективність пального. Нова гібридна система забезпечує максимальну потужність в 116 кінських сил. Рівень викидів CO2 становить 87 г/км в комбінованому циклі.

Крім гібридної версії, новий кросовер Yaris Cross буде пропонуватися з бензиновим трициліндровим двигуном об'ємом 1,5 літра, потужністю 125 к.с. Двигун на вибір буде оснащений безступінчатим варіатором СVT або 6-ступінчастою механічною трансмісією.

Toyota Yaris Cross забезпечує високий комфорт користування. Автомобіль, залежно від комплектації, може бути оснащений електроприводом дверей багажного відділення. Пол багажного відділення має функцію регулювання висоти для зручного користування та збільшення багажного простору, а під час складених сидінь дозволяє перевезення довгомірного багажу. Навіть з піднятими сидіннями і встановленої шторкою багажне відділення досить просторе. Таким чином реалізується сучасний пасажирський простір з урахуванням потреб за розміщенням багажу.

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Кросовер побудований на модульній платформі Toyota GA-B, що забезпечує високу жорсткість кузова і збалансованість шасі для чудової керованості автомобіля, а також підвищену безпеку на дорозі. Крім того, новий кросовер оснащений комплексом систем безпеки і допомоги водієві - Toyota Safety Sense. Вони допомагають запобігти аварії, оповіщаючи водія про можливі сутички, а також можуть автоматично підключити гальмування або допоміжне керування.

Toyota Yaris Cross - це кросовер для подорожей як містом, так і за його межами. Він розроблений спеціально для європейського ринку і виробляється на заводі Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) в Європі. Новинка вже доступна для замовлення. Вартість Toyota Yaris Cross в базовій комплектації Live стартує від 557 245 грн . Вартість гібридної версії - від 690 877 грн .

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