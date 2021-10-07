В Україні стартував продаж китайського електропікапа: названо вартість

Модель представлена в декількох комплектаціях.

На український авторинок виходить електричний пікап китайської компанії Dongfeng - RICH 6 EV.

Як повідомляє Auto-Consulting, пікап Dongfeng RICH6 побудований на платформі Nissan Navara і випускається на спільному підприємстві Dongfeng і Nissan в Чженчжоу (Китай). Власне і екстер'єр, і інтер'єр нового пікапа від Dongfeng говорять про близькі родинні відносини c Nissan Navara, з акцентом на багатшу комплектацію вже в базі.

dongfeng-trucks.com.ua

Пікап має багату комплектацію, зокрема сидіння з екокожі, багатофункціональний тачскрин дисплей (3.5 дюйма), безключовий доступ + кнопка запуску, камеру заднього виду, кондиціонер, аудіосистему, протитуманні фари, світлодіодні денні ходові вогні, центральний замок з дистанційним управлінням, система контролю тиску в шинах, ABS + EBD + ESP.

dongfeng-trucks.com.ua

Електрична версія Dongfeng RICH 6 EV буде комплектуватися мотором потужністю 120 КВт, батареєю ємністю 60 КВт. Водночас запас ходу за циклом NEDC становитиме 350 км.

Щодо вартості, то ця модель пропонується й з ДВЗ, яка коштує 28 тисяч доларів. Електропікап, своєю чергою, коштує 38 500 доларів.

Гарантія становить 24 місяці або 100 тисяч км пробігу.

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