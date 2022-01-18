В Україні стартував продаж кросовера Nissan Qashqai нового покоління: яка його ціна

Модель доступна в п'яти комплектаціях.

На українському ринку стартував продаж оновленої версії кросовера - Nissan Qashqai.

Про це повідомляє офіційний прессайт Nissan в Україні.

Зазначимо, що Nissan Qashqai - найуспішніша модель за всю історію компанії Nissan: від моменту запуску 2007 року у світі було продано понад 5 млн автомобілів, з яких майже 30 тисяч - в Україні. Ця модель виграла понад 30 міжнародних нагород у Європі, зокрема 19 титулів "Автомобіль року" у різних країнах, включаючи Україну.

У новому поколінні компанія Nissan зберегла керівні принципи, що лежали в основі концепції, дизайну і розробки двох попередніх поколінь Qashqai: елегантний дизайн, розширена комплектація й ефективний силовий агрегат у поєднанні з підвищеною якістю і досвідом керування автомобілем вищого сегмента. Завдяки новій платформі Alliance CMF-C, що є зразком передового проєктування, інновацій та технологій, новий Qashqai знову піднімає планку в сегменті кросоверів.

Зовні Qashqai став більш цілеспрямованим, з більш вираженими "лініями плечей", подовженою колісною базою і солідними 19-дюймовими легкосплавними дисками. Колісна база автомобіля збільшилася на 20 мм, а загальна довжина – на 35 мм. Незначною мірою також збільшилися висота (+25 мм) і ширина (+32 мм).

Передня частина нового Qashqai виділяється збільшеною решіткою радіатора Nissan V-Motion, вкритою хромом, з акцентною смужкою матового хрому для підкреслення виразності. Цей образ доповнюють тонкі, повністю світлодіодні матричні фари з фірмовими денними ходовими вогнями в стилі бумеранга. Надзвичайно малі проміжки між усіма цими деталями формують преміальний і виразний стиль. Переднє освітлення нового Qashqai зазнало переробки порівняно з попередньою моделлю і стало тоншим і чіткішим завдяки використанню світлодіодної технології.

Збоку новий Qashqai має більш атлетичний і динамічний вигляд з однією "швидкою лінією", що проходить від передньої до задньої частини автомобіля, створюючи враження горизонтальності, але також передаючи відчуття динаміки.

europe.nissannews.com

Клієнти цінують неординарність, тому новий Qashqai буде доступний в 11 кольорах кузова з п'ятьма двобарвними комбінаціями – усього 16 варіантів на вибір.

Новий Qashqai оснащений сучасною інформаційно-розважальною системою з першокласним пакетом підключених послуг, що передбачає просте підключення смартфонів та додаток NissanConnect, розроблений для контролю та моніторингу роботи систем автомобіля. Більш широкий, з вищою роздільною здатністю 9-дюймовий дисплей NissanConnect – це цифровий засіб для навігації, розваг та налаштування систем автомобіля, сумісний як з Android Auto, так і з Apple CarPlay.

europe.nissannews.com

В Україні новий Nissan Qashqai буде представлений у п'яти комплектаціях: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna та Tekna+. Незалежно від комплектації абсолютно новий Nissan Qashqai має дуже багате оснащення та інноваційні технології, які допомагають водієві та роблять поїздки ще приємнішими.

До України новий Nissan Qashqai постачатиметься з інноваційним потужним бензиновим двигуном DIG-T об'ємом 1,3 л. Залежно від трансмісії, 6-ступінчастої МКПП або Xtronic його потужність складе 130 к.с. або 150 к.с. відповідно. Що стосується максимального моменту, що крутить, то у версії МКПП він буде становити 240 Нм і 250Нм у версії з Xtronic.