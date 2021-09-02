В Україні стартував продаж нових армійських пікапів: названа ціна

Більш детально з автомобілями цієї марки можна буде ознайомитися на виставці.

В Україні розпочався продаж нового армійського позашляховика - BAW Warrior.

Про це повідомляє Autocentre.

Зазначається, що до України прибули версії як з одинарною кабіною, так і з подвійною - з колісною базою 2 850 і 3 035 мм відповідно. Відомо також й те, що ці екземпляри випущені на заводі в Пекіні.

Це пікапи BAW Warrior 2043 (4X4), в основі яких лежить позашляховик, що поставляється в китайську армію, а тому вони мають солідний запас міцності. У підсумку вантажопідйомність пікапів досягає 1 925 кг і 1 800 кг - для моделей з однорядною і дворядною кабінами відповідно. Повна маса становить 3 955 кг, що вимагає для управління вже водійського посвідчення категорії "С".

autocentre.ua

Як силовий агрегат встановлюється турбодизель YCY24140-60 CТАНДАРТ "Євро-6" - робочим об'ємом 2 360 см куб., який розвиває 140 к.с. і 400 Нм за 1 400 - 2 000 об/хв. Коробка передач - механічна, 6-ступінчаста. Середня витрата пального - 10,5 л на 100 км.

У стандартне оснащення пікапів BAW Warrior 2 043 входить кондиціонер, FM-радіо/MP3-плеєр, гідропідсилювач керма, регульована рульова колонка і ABS. За доплату пропонується лебідка, забарвлення "металік", система контролю тиску в шинах, а також система EBD.

Ціни на машини з одинарною кабіною стартують від 777 434 грн , а з подвійною - від 818 836 грн . Більш детально ознайомитися з автомобілями цієї марки можна буде на виставці "Агро-Вінниця-2021", яка пройде від 7 до 9 вересня.

Наразі аналогів цьому утилітарному позашляховику на українському ринку практично немає. Пікап призначений для експлуатації в жорстких умовах бездоріжжя, вони оптимально підійдуть для любителів риболовлі, полювання та іншого.

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