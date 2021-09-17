В Україні стартував продаж оновленого SEAT Leon у двох кузовах: оголошені ціни

В Україні стартував продаж оновленого SEAT Leon у двох кузовах: оголошені ціни

Модель буде доступна в двох комплектаціях.

В Україні розпочався продаж SEAT Leon четвертого покоління.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Зазначається, що оновлена версія цієї моделі буде доступна в двох комплектаціях та кузовах хетчбек і універсал Leon SP.

SEAT.ua

Новий SEAT Leon 2021 року побудований на платформі Volkswagen Golf 8 - MQB. Автомобіль трохи підріс в розмірах: довжина хетчбека складає 4 386 мм, а універсалу - 4 642 мм. Об'єм багажного відділення хетчбека залишився колишнім (380 літрів), а в універсалі виріс до 620 літрів. Відтепер у всіх SEAT Leon - 8,25-дюймовий сенсорний дисплей, а більш дорогі версії отримали ще й віртуальну панель приладів.

SEAT.ua

У пакет систем безпеки за замовчуванням входять електронна система стабілізації ESP, ABS і EBD, контроль тиску в шинах, система імітації блокування диференціала XDS, чотири подушки безпеки і дві шторки. Моторна лінійка пропонує п'ять двигунів на вибір:

1,4 TSI (бензин) - 150 к.с.;

1,5 TSI (бензин) - 150 к.с.;

1,5 TSI mHEV (гібрид) - 150 к.с.;

2,0 TSI (бензин) - 190 к.с.;

2,0 TDI (дизель) - 150 к.с.

Найпотужніший хетчбек розганяється до 100 км/год за 7,4 с і розвиває 231 км/год. Можна вибрати 6-ступінчасту МКПП, 8-ступінчастий автомат і 7-ступінчастий робот DSG.

Базовий SEAT Leon Style коштує від 612 225 гривень за хетчбек і від 656 587 гривень - за універсал. Комплектація включає світлодіодну оптику, 16-дюймові литі диски, клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів сидінь і керма.

Варіант FR (від 699 929 грн за хетчбек і від 755 012 грн за універсал) додає бесьключевой доступ, трьохзонний клімат-контроль, датчик дощу, парктронік і камеру заднього виду.

Раніше розповідалося про те, що в Україні стартувало приймання замовлень на новий кросовер Toyota Yaris Cross.

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