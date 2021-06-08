В Україні стартував продаж оновленої версії кросовера Skoda Kodiaq: оголошені ціни

Ця модель буде доступна в чотирьох комплектаціях.

На український ринок вийшов оновлений кросовер Skoda Kodiaq.

Про це повідомляє українська пресслужба чеського автовиробника.

Зазначається, що на українському ринку кросовер Škoda Kodiaq, оновлений трохи більше місяця тому, буде доступний у комплектаціях Ambition, Style, L&K і Sport Line.

В його активі тепер ще більш виразний дизайн, LED оптика, а також залежно від комплектації - матричні фари, вдосконалені вентильовані сидіння, задній радар Rear Traffic Alert і 10 динаміків звукової системи Canton. Удосконалені додаткові пакети опцій, які традиційно дозволяють клієнтам заощадити порівняно із замовленням кожної опції окремо. Оновлений Škoda Kodiaq вже доступний для замовлення у виробництво.

Покупцям доступні легкосплавні колісні диски в розмірі до 20 дюймів, а також нові варіанти оздоблення салону з різними декоративними панелями, додатковими контрастними стрічками і поліпшеним світлодіодним інтер'єрним підсвічуванням. Його можна замовити додатково до комплектації Ambition; для версій Style, L&K і Sportline воно є частиною стандартного оснащення.

Skoda

Набір систем-помічників доповнений покращеною версією системи Crew Protect Assist (проактивний захист водія і переднього пасажира). Вона оснащується додатковими датчиками в задній частині автомобіля, що реагують на небезпеку наїзду ззаду.

Автомобіль зберіг вже відомі два дизельні двигуни на 150 і 200 к.с., а також 2-літровий бензиновий TSI на 180 к.с. - усі в комплекті з 7-ступінчастою DSG і повним приводом. Škoda Kodiaq можна замовити у 7-місній версії. Зі складеним третім рядом сидінь об'єм багажного відсіку автомобіля становить 2 065 л. Вартість базової версії з 2-літровим бензиновим 180-сильним двигуном, повним приводом та LED оптикою складає 835 881 грн .

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Оновлений Kodiaq виробляють на заводі “Єврокар” у Соломоновому, це одна з найбільш успішних моделей Škoda. На кінець березня 2021 року зі конвеєрів по всьому світу зійшло більше 600 тисяч автомобілів Škoda Kodiaq.

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