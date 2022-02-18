В Україні стартував продаж Skoda Fabia четвертого покоління: яка її вартість

Уперше ця модель базується на новій платформі.

На український ринок вийшов хетчбек Skoda Fabia четвертого покоління.

Про це повідомляє пресслужба чеського автовиробника в Україні.

Зазначимо, що вперше Fabia базується на платформі MQB-A0 від Volkswagen Group, що дозволяє їй бути наймісткішим автомобілем у своєму сегменті й пропонувати покращені функції комфорту та низку нових систем безпеки та допомоги водієві.

За довжини 4 108 мм модель нового покоління вперше перевищує 4-метрову позначку, а за ширини 1 780 мм вона пропонує більше місця, ніж її попередниця. Багажник, який у третього покоління вже був найбільшим у класі, збільшився на 50 л і становить 380 л.

В Україні автомобіль вже доступний з двигуном 1,0 MPI 59 кВт (80 к.с.) з 5-ступінчастою МКПП та заявленою витратою 4,5 л на 100 км у змішаному циклі. Fabia може похвалитися коефіцієнтом аеродинамічного опору (CD) 0,28, що є рекордом у сегменті компактних автомобілів. Fabia четвертого покоління також пропонує низку систем допомоги водієві, які раніше були зарезервовані для автомобілів вищого класу. В Україні нова Škoda Fabia пропонується у комплектаціях Active, Ambition та Style за ціною від 421 962 грн.

Škoda Fabia випускається на тій самій виробничій лінії, що моделі Scala та Kamiq. Перед запуском виробництва чеський автовиробник модернізував складальну лінію, а також пресовий та зварювальний цехи. Численні складні етапи виробництва, які потребують фізичних зусиль, тепер виконуються роботами, що дозволило досягти високого рівня автоматизації виробничих процесів.

Додамо, що Skoda Fabia першого покоління, випущена на ринок 1999 роre, була одним з найуспішніших автомобілів компактного класу - було продано понад 1,7 млн одиниць. Продаж моделі другого покоління, випущеної 2007 року, також перевищили позначку 1,7 млн одиниць. Загалом, з урахуванням третього покоління, яке дебютувало 2014 року, клієнтам в усьому світу було поставлено понад 4,5 млн екземплярів цієї моделі.

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