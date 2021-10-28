В Україні стартує продаж нової моделі вантажівки: яка її вартість

Вона буде запропонована в двох комплектаціях.

На український ринок виходить нова легка вантажівка - FAW Tiger VR.

Про це повідомляє Auto-Consulting.

Зазначається, що на сьогоднішній день це найдоступніший дизельний комерційний автомобіль. Також авто може похвалитися багатшою комплектацією.

Так, вже в базову версію включені: бортовий комп'ютер, кондиціонер, електросклопідйомники, аудіосистема + USB, центральний замок та ціла низка інших опцій, які вигідно відрізняють новинку від конкурентів.

Auto-consulting

FAW Tiger VR - сучасний універсальний комерційний автомобіль з повною масою 3,5 т., вантажопідйомністю до 1,5 т., та місткою вантажною бортовою платформою з габаритами 3700X1850 мм, може використовуватися практично у всіх сферах бізнесу, де необхідне перевезення продовольчих та непродовольчих товарів.

Легка вантажівка комплектується всесвітньо визнаною з 2.3-літровим дизельним двигуном – WEICHAI, потужністю 110 к.с., має високу продуктивність, а також виняткову надійність та невисоку вартість обслуговування. Вартість FAW Tiger VR стартує від 549 900 грн . Найдорожча версія обійдеться в 699 900 грн .

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