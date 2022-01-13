В Україні суд оштрафував водія через неузгоджене встановлення ГБО

Автовласник не заперечував факт переобладнання.

В Україні водій отримав штраф від суду через неузгоджене встановлення ГБО на транспортний засіб.

Про це повідомляє пресслужба Полонського районного суду Хмельницької області, який і виніс відповідне рішення.

У суді вказали, що автовласник не заперечує факт переобладнання, але не погодив переоснащення з територіальним органом МВС щодо надання сервісних послуг. Суд не задовольнив позов місцевого жителя, залишивши без змін ухвалу поліції про притягнення до адміністративної відповідальності з накладенням 340 грн штрафу.

Автовласник вирішив оскаржити рішення поліцейських. За його словами, правоохоронці не роз'яснили йому законних прав, не провели огляд автомобіля належним чином і не залучали свідків. Також водій зазначив, що не встановлював газового обладнання (ГБО) і зараз він не користується ним.

У суді звернули увагу, що процедуру переобладнання авто для роботи на газовому пальному визначено порядком, затвердженим ухвалою Кабміну від 21 липня 2010 року. Таке переоснащення може провести підприємство, що має узгоджену нормативно-технічну документацію та відповідне свідоцтво. Крім того, власник повинен погодити переобладнання з територіальним органом щодо надання сервісних послуг МВС.

У зазначеному випадку власник не заперечує, що на транспортному засобі встановлено ГБО, а в техпаспорті немає відміток про це. Тому в суді вирішили, що дії працівника поліції щодо притягнення до адміністративної відповідальності були правомірними.

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