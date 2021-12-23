В Україні суд скасував низку штрафів за перевантаження транспорту на суму в понад пів мільйона гривень

В Україні суд скасував низку штрафів за перевантаження транспорту на суму в понад пів мільйона гривень

16 постанов були визнани недійсними.

В Україні суд за одне засідання скасував низку постанов щодо штрафу за перевантаження транспорту, які виписують в автоматичному режимі.

Про це повідомляє Дорожній адвокат.

Зазначається, що цілих 16 постанов "Укртрансбезпеки" були визнані незаконними щодо автоматичного зважування на загальну суму в 527 тисячі грн.

Як відомо, від 1 жовтня впроваджено автоматичну фіксацію перевищення вагових норм. Штрафи від 8 100 до 51 тисячі грн. Утім, багато власників сплачують штрафи, не здогадуючись, що вони незаконні.

Так, власник вантажівки отримав у жовтні 16 постанов "Укртрансбезпеки". У цих постановах було вказано про перевищення вагових норм за вантажних перевезень і накладено штрафи на загальну суму в 527 тис. грн. Як наслідок, загальна сума штрафів перевищила вартість самої вантажівки.

Не погоджуючись із цим штрафом, громадянин оскаржив ці постановив суді. У позові власник вантажівки зазначив, що елементарні математичні розрахунки "Укртрансбезпека" здійснює з помилками. Унаслідок цих помилок обчислено неправильний відсоток перевищення вагової норми, який впливає на розмір штрафу. Провівши повторні обчислення, суд підтвердив помилки в розрахунках та їхні хибні результати. Також суд виявив неналежне оформлення постанов про застосування штрафів.