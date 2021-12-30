В Україні суд вперше виніс окрему ухвалу щодо поліцейського, який відмовив водію у можливості скористатись адвокатом

Правоохоронець ризикує понести кримінальну відповідальність.

В Україні суд вперше виніс окрему ухвалу щодо поліцейського, який відмовив водію у можливості скористатись юридични послугами адвоката.

Про це повідомляє Дорожній адвокат.

Зазначається, що працівники поліції зупинили водія і звинуватили його у порушенні Правил дорожнього руху. Вказали, що під час виїзду з заправної станції водій не виконав вимогу дорожнього знаку 4.2 ПДР (рух праворуч), а здійснив рух ліворуч, чим порушив п. 8.4 г ПДР.

Водій не погоджувався та пояснював, що він не порушував правил дорожнього руху. Розуміючи, що працівники поліції хочуть оштрафувати його за будь-яких обставин, водій попросив надати можливість скористатися захистом адвоката. Для цього водій просив відкласти розгляд справи на інший день. Однак, працівником поліції було відмовлено водію у задоволенні даного клопотання. Мотивував інспектор відмову тим, що правову допомогу працівник поліції вже водію надав.

Розглядаючи справу, суд наголосив, що забезпечення особі, яка притягується до адміністративної відповідальності, права на її участь у процесі ухвалення рішення є одним зі складових елементів забезпечення права на захист та права на справедливий суд. Це передбачено статтею 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Дії інспектора суд розцінив як грубе зловживання посадовими обов'язками, що відобразилося в обмеженні права водія на отримання правової допомоги для захисту своїх прав. На думку суду, вказане свідчить про порушення поліцейським прав людини, що гарантовані Конституцією і Конвенцією про захист прав людини. Навіть якщо водій був дійсно винен, це не позбавляє його права на юридичний захист своїх прав юристом.

За правилами ч. 1 ст. 249 КАС України суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону, може постановити окрему ухвалу і направити її відповідним суб'єктам владних повноважень для вжиття заходів. Тому суд вирішив скористатися своїм правом покарати інспектора за протиправну поведінку.

Як наслідок, за результатами розгляду справи суд скасував постанову поліції та виніс окрему ухвалу, якою направив матеріали справи керівництву поліції для перевірки даних фактів та притягнення інспектора до відповідальності.