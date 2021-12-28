В Україні суди почали серйозно карати власників "євроблях": що відомо

Їх штрафують та позбавляють "прав".

Як відомо, від 11 листопада в Україні завершився термін пільгового розмитнення автомобілів на європейській реєстрації.

Відтепер, за інформацією Дорожнього адвокату, суди почали масово карати власників "євроблях".

Так, за керування автомобілем на іноземній реєстрації, який своєчасно не вивезено за межі України, передбачено штраф 8 500 грн. Штраф виноситься поліцейським на місці зупинки (ч.8 ст.121 КУпАП). На перший раз автомобіль не вилучається.

Якщо порушення вчинено цим же водієм повторно протягом року, то штраф складає вже 17 000 грн. Одночасно водій позбавляється права керування строком на 1 рік з оплатним вилученням авто чи без такого (ч.9 ст.121 КУпАП).

Тобто, якщо працівник поліції виявляє факт керування таким транспортним засобом вперше, то накладається штраф на місці зупинки у розмірі 8 500 грн. Якщо ж таке порушення виявляється повторно протягом року, то тоді складається протокол про адміністративне правопорушення, який передається на розгляд суду. Суд виносить рішення в межах санкції за ч.9 ст.121 КУпАП.

До закінчення періоду пільгового розмитнення складення працівниками поліції матеріалів по автомобілях з іноземною реєстрацією було рідкісним явищем. Такі матеріали складалися в основному у Харківській області та поодиноко в інших регіонах. Однак, після закінчення пільгового періоду, кількість випадків оформлення працівниками поліції таких порушень значно зросла. У більшості випадків суди призначають сплату штрафу у розмірі 17 000 грн та позбавляють права керування строком на 1 рік.

Якщо ж водій, позбавлений права керування, сяде знову за кермо будь-якого транспортного засобу, то його очікує наступний штраф 20 400 грн (ч.4 ст.126 КУпАП). Якщо ж водій вирішить сісти за кермо повторно протягом року, то відповідальність подвоїться до 40 800 грн (ч.5 ст.126 КУпАП).

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію України до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Так, на пільгове митне оформлення давалося 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів. Тобто, вони можуть легалізувати "євробляху" до середини лютого 2022 року.