В Україні суди скасовують штрафи за перевантаження транспорту: названо причину

Грошові покарання іноді сягають шалених розмірів.

В Україні суди почали скасовувати штрафи за перевантаження транспорту, які виписуються в автоматичному режимі.

Про це повідомляє Дорожній адвокат.

Так, нещодавно суд визнав незаконним та скасував штраф "Укртрансбезпеки" по автоматичному зважуванню внаслідок того, що система неправильно зчитувала тип транспортного засобу.

Як відомо, від 1 жовтня впроваджено автоматичну фіксацію перевищення вагових норм. Штрафи від 8 500 грн до 51 000 грн. Штрафують власників вантажівок або належних користувачів, внесених до відповідного реєстру. Дехто з власників сплачує штрафи, не здогадуючись що вони незаконні.

Власник вантажівки отримав постанову "Укртрансбезпеки", у якій було вказано про перевищення вагової норми на 5% і накладено штраф 8 500 грн. Не погоджуючись з цим штрафом, громадянин оскаржив цю постанову в суді. У позові він зазначив, що транспортний засіб є контейнеровозом, нормативний ваговий параметр якого допускається до 44 тонн, а не 40 тонн, як розрахувала "Укртрансбезпека". Наголошував, що цього не було враховано інспектором під час винесення оскаржуваної постанови.

Суд, дослідивши свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, встановив, що дійсно тип цього транспортного засобу - контейнеровоз. Судом також з’ясовано, що відповідно до пункту 22.5 ПДР нормативний параметр для цієї категорії транспортних засобів встановлено 44 тонни. Тому, на думку суду, "Укртрансбезпека" неправомірно врахувала під час розрахунку відсотка перевищення для контейнеровоза нормативний параметр 40 тонн.

Провівши повторні обчислення, суд дійшов висновку, що фактично вага транспортного засобу з урахуванням правильного нормативного параметра 44 тонни не перевищує допустиму вагу понад 5%. А отже штраф 8 500 грн є протиправним та підлягає скасуванню (Рішення від 06.12.2021 у справі №383/1134/21).

Водночас слід зазначити, що "Укртрансбезпека" у сформованих постановах про накладення адміністративних стягнень в порушення вимог закону не вказує інформацію про зафіксовану фактичну вагу транспортного засобу та застосований нормативний параметр. Вказує лише різницю перевищення та відсоток перевищення. Це позбавляє власника транспортного засобу провести власне обчислення та перевірити правомірність обчислення "Укртрансбезпеки".

За результатами розгляду справи суд визнав постанову "Укртрансбезпеки" про накладення штрафу за автоматичним зважуванням незаконною та скасував її. Після цього судового прецеденту, скасування судами штрафів "Укртрансбезпеки" у подібних ситуаціях може стати масовим явищем.

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