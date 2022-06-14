В Україні суттєво здешевшали вживані автомобілі: яка ситуація з цінами

В Україні суттєво здешевшали вживані автомобілі: яка ситуація з цінами

На українському ринку машин із пробігом відбулося істотне падіння вартості.

Вітчизняний вторинний ринок постійно підживлюється новими поставками. Не встигли закінчитися “євробляхи”, як почався імпорт автомобілів за так званим нульовим розмитненням.

Про те, як змінилися ціни на вживані автомобілі в Україні, повідомляє Auto-Consulting.

Зазначається, що на сьогодні ситуація неоднозначна. З одного боку, до України за “нульовою” схемою завезено вже більше 130 тисяч уживаних автівок. З іншого - фактично припинився імпорт американських “битків”, багато автомобілів було розтрощено під час воєнних дій та значно погіршилася платоспроможність багатьох наших громадян.

Щодо вартості машин із пробігом, то враховуються цінові пропозиції тільки на автомобілі, які: розмитнені, на ходу та із легальними документами. Загальний тренд: ціни майже на всі популярні моделі різних років випуску - знизилися.

Отже, до вашої уваги ціни на популярні моделі вживаних авто в Україні. Ліворуч - вартість машини 2021 року, праворуч - 2022-го:

Volkswagen Passat

- B2 - $800 - 900 (на $100 дорожче)

- B3 - $1380 - $999 (на S380 дешевше)

- B4 - $ 2200 - $1 500 (на $700 дешевше)

- B5 - $ 3450 - $2 400 (на $1 150 дешевше)

- B6 - $5500 - $3 500 (на $2 000 дешевше)

- B7 - $7300 - $6 500 (на $800 дешевше)

- B8 - $11 900 - $13 500 (на $1 600 дорожче)

Skoda Octavia

- A5 - $4 000 - $2 700 (на $1 300 дешевше)

- A7 - $8 900 - $6 300 (на $2 600 дешевше)

- A8 - $22 600 - $21 690 (на $900 дешевше)

Volkswagen Golf

- Golf IV - $3 200 - $2 000 (на $1 200 дешевше)

- Golf V - $4 600 - $3 800 (на $800 дешевше)

- Golf VI - $4 650 - $4 300 (на $350 дешевше)

- Golf VII - $8 900 - $8 800 (на $100 дешевше)

Renault Megane

- 1997 - $1 750 - $2 000 (на $250 дорожче)

- 2010 - $5 600 - $4650 (на $950 дешевше)

- 2020 - $17 700 - $16 000 (на $1 700 дешевше)

Audi A6

- 1996 - $2 800 - $2 350 (на $450 дешевше)

- 2010 - $ 10 000 - $8 700 (на $1 300 дешевше)

Audi A4

- 1995 - $2 300 - $1 900 (на $400 дешевше)

- 2010 - $8 600 - $8 300 (на $300 дешевше)

Renault Scenic

- 1997 - $3 000 - $2 500 (на $500 дешевше)

- 2010 - $6 000 - $4 800 (на $1 200 дешевше)

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