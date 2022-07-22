В Україні суттєво здешевшав автогаз: яка тепер його вартість

Абсолютно всі мереж АЗС протягом тижня, від 15 до 22 липня, істотно змінили ціни блакитного пального в бік зменшення.

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС знизилася на 3,14 грн/л – до 30,39 грн/л .

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, еа станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 3,26 грн/л і 2,89 грн/л, до 29,74 і 31,09 грн/л відповідно. У мережі "Укрнафти" продукт здешевшав на 2,34 грн/л, до 31,61 грн/л , на станціях "Авіас" та інших — на 3,02 грн/л, до 30,15 грн/л .

Найбільше здешевшав — на 5,5 грн/л — продукт у "Рур груп". Там зараз ресурс коштує 29,50 грн/л . У мережі Socar автогаз здешевшав на 4,63 грн/л, до 29,61 грн/л .

Крім того, на 0,3-4,7 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших.

До вашої уваги зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС:

Фото: enkorr.ua

Як зазначили в "А-95", зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього. Нагадаємо, від початку червня середня вартість гуртових партій ЗВГ на умовах самовивозу зменшилася більше ніж на 20%, з 67 тис. грн/т до 54 тис. грн/т.

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