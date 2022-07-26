В Україні суттєво здорожчав поліс страхування "Зелена картка" для виїзду за кордон: оголошені ціни

Зокрема, йдеться про тих, хто планує виїжджати за кордон.

Згідно з повідомленням, МТСБУ перерахувало вартість страхових сертифікатів "Зелена картка" у бік підвищення – на 26,3%. Остання зміна тарифів була 18 липня 2022 року у бік зниження на 4,4%, передає "Інтерфакс-Україна".

Так, за даними МТСБУ, вартість "Зеленої картки" в Україні на 15 днів для поїздок Європою для легкових автомобілів підвищується до 913 грн (раніше - 723 грн), для автобусів - до 3,429 тис. грн (2,715 тис. грн), для вантажних автомобілів – до 2,153 тис. грн (1,705 тис. грн).

Вартість "Зеленої картки" на один місяць для легкових автомобілів становить тепер 1,453 тис. грн (раніше 1,150 тис. грн), автобусів – 4,763 тис. грн (3,772 тис. грн), вантажівок – 2,858 тис. грн (2,263 тис. грн). Вартість піврічного та річного полісів "Зелена картка" для легкових автомобілів – 6,451 тис. грн та 7,986 тис. грн відповідно, для автобусів –16,673 тис. грн та 30,964 тис. грн, для вантажних автомобілів – 13,529 тис. грн та 25,534 тис. грн відповідно.

Вартість полісів для поїздок до Азербайджану та Молдови для легкових автомобілів на 15 днів становитиме 665 грн, на один місяць – 978 грн, на пів року – 2,242 тис. грн, на рік – 3,193 тис. грн.

Додамо, що "Зелена картка" - система страхового захисту постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їхнього місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. "Зелена картка" поширюється на територію 47-ми країн Європи, Азії та Африки. Згідно з рішенням, ухваленим Генеральною асамблеєю Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена картка" в Люксембурзі в травні 2004 року, Україна від 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.

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