В Україні суттєво зріс обсяг автовиробництва: що за транспорт сходив з конвеєрів у вересні

В Україні суттєво зріс обсяг автовиробництва: що за транспорт сходив з конвеєрів у вересні

Основну частину на себе бере ЗАЗ.

В Україні за підсумками вересня 2021 року серйозно збільшився обсяг автовиробництва.

Як повідомляє "Укравтопром", минулого місяця з конвеєрів зійшло 909 одиниць транспортних засобів.

Зазначається, що порівняно з результатом річної давнини випуск автотранспорту в країні зріс майже на 6%. Щодо попереднього місяця, то тут спостерігається поліпшення ситуації майже вдвічі. У серпні виготовили 554 екземпляри.

Так, вересневий підсумок легкового дивізіону українського автопрому становив 809 авто , що на 3% більше, ніж торік. Випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво від серпня 2016 року) склав 19 машин – це майже уп’ятеро більше аніж у вересні 2020 року. На 11% збільшилось виробництво автобусів. Протягом місяця було зроблено 81 автобус .

Всього від початку 2021 року в Україні було виготовлено 6 710 одиниць автотранспортних засобів, що у 2,2 раза більше, ніж за перші дев’ять місяців минулого року. Легкових автомобілів – 6 135 (+136%); комерційних – 39 (+22%); автобусів – 536 (+15%).

Читайте також: названо найпопулярніші моделі виготовлених в Україні автомобілів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання