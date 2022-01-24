В Україні суттєво зросла гуртова вартість бензину та дизеля: як це відобразиться на АЗС

В Україні суттєво зросла гуртова вартість бензину та дизеля: як це відобразиться на АЗС

Заправитися може стати значно дорожче.

В Україні суттєво зросли гуртові ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це повідомили у Консалтинговій групі "А-95" за підсумками оперативного цінового моніторингу, передає Enkorr.

Так, минулого тижня (від 17 до 21 січня, прим.) ціни на нафту подолали позначку $90/бар., яку ринок не штурмував від 2014 року. Внутрішні ціни відгукнулися новим витком зростання: автомобільні партії дизеля в середньому здорожчали на 1,1 грн/л (+4,3%), бензину – на 0,87 грн/л (+3%).

Зазначається, що в Коростені продавці фінішували у п'ятницю з результатом 1 грн/л за тиждень (28,05–28,10 грн/л).

У столичному регіоні прайси зросли також на 1,00–1,10 грн/л, реальні пропозиції на білоруський ресурс озвучувалися у діапазоні 28,10–28,40 грн/л, опускаючись до 28,00 грн/л. Водночас російську міжсезонку пропонували з дисконтом – за 27,50–27,80 грн/л.

У порту Миколаєва було дорого – 28,50–28,80 грн/л, ціни зросли у середньому на 1,20–1,30 грн/л. А буде ще дорожче, у вівторок тут чекають на новий танкер. На "Укртатнафті" прайси зросли найменше, на 0,85 грн/л, хоча вартість 28,22 грн/л назвати низькою складно. Контрагенти торгували за 27,85–28,00 грн/л.

За оцінками Консалтингової групи "А-95", стрибок гуртових цін перекинеться на автозаправні станції вже у третій декаді січня, потенціал зростання цін на бензини й дизельне пальне становить 1,45 і 1,85 грн/л відповідно.

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