В Україні суттєво зросла вартість автогазу в гурті: яка цінова ситуація в областях

Вартість блакитного пального в ґурті виявилася значно вищою, ніж тиждень тому.

Так, станом на кінець травня гуртові партії автогазу торгуються в ціновому діапазоні 67 000-75 000 грн/т.

Про це свідчить ціновий моніторинг Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що ціна реалізації газу на аукціоні "Укргазвидобування" 31 травня перебували в діапазоні 77 200-80 000 грн/т (минулі торги пройшли в діапазоні 73 400-77 000 грн/т). Трейдери повідомляють, що охочих придбати дорогий газ було не багато.

У центральних і північних областях країни скраплений газ торгувався за 70 000-74 000 грн/т, що на 1 000-2 000 грн/т вище від рівня минулого тижня. У західних областях ціни на гуртові партії збільшились на 5 000-8 000 грн/т, до 68 000-74 000 грн/т. На сході країни ціна на газ не змінилася й утрималася на рівні 72 000-74 000 грн/т.

Тим часом середня вартість імпортного ресурсу на кордоні у другій половині травня склала $1 160/т, або біля 37 000 грн/т. Трейдери зазначають, що різницю цін між імпортним ресурсом і вартістю на аукціонах зумовлено нестачею ресурсу для покриття поточного попиту.

"Попри подвійне збільшення постачань автогазу в країну, дефіцит на ринку лишається, тому й маємо такий розліт цін в десятки тисяч гривень на тонні", — вважає один із опитаних трейдерів.

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

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