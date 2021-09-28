В Україні світовий автовиробник відмовився перефарбувати машину за гарантією

На СТО зазначили, що машина постраждала через вплив вишні, під якою вона паркувалася, тому гарантія не діє.

Телеведучий Вадим Карп'як розповів, що його автомобіль Kia відмовилися пофарбувати за гарантією на фірмовому СТО.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Карп'як володіє цією машиною вже два роки, і нещодавно в неї почала облазити фарба, через що з'явилися невеликі плями. Після цього власник авто відвіз його на СТО.

"Там ввічливо пояснили, що гарантія на лако-фарбу тут не спрацює. Це вплив вишні, під якою машина часто буває припаркована. А таке не покривається гарантією", - написав телеведучий.

На СТО йому також повідомили, що він не перший з такою проблемою, і виробник всім відмовляв в гарантії. Тому власники пошкодженої в подібній ситуації Kia доводиться фарбувати авто за свій рахунок.

Карп'як також розповів, що до Kia мав ще декілька старих автомобілів інших марок, які так само стояли під деревом, але не пошкоджувалися через це.

"Під цією ж вишнею раніше кілька років стояла старенька Шкода. Ще кілька років перед нею там же ж паркувалася ще старіша Авео. І ніяких пошкоджень фарби від вишні на них не було. А Кіа почала лущитися вже на другий рік після купівлі", - зазначив власник машини.

Раніше повідомлялося, що Tesla відмовилися за гарантією лагодити постраждалий від дощу електрокар.

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