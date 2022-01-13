В Україні 2022 року запустять державну програму щодо стимулювання покупок електромобілів

Її старт запланований на кінець першого – початок другого кварталу.

В Україні збираються запустити державну програму щодо стимулювання на купівлю електромобілів.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма.

Так, за його словами, наприкінці першого - початку другого кварталу планується запуск програми субсидування відсоткової ставки лізингу електромобілів.

"У Німеччині, Франції, Італії 70% купівлі авто – це лізинг вартістю 0,5-1,5%. У нас 12%, 15%, 17%. За чотири роки людина сплачує вартість автомобіля двічі. Тут запустимо таку саму програму (субсидування процентної ставки – ІФ), лише не з усіма автомобілями, а з електромобілями, це стимулюватиме "зелену" трансформацію в країні", - зазначив Шурма.

Відповідаючи на запитання, коли в цій програмі з'явиться український електромобіль, Шурма зазначив, що спочатку це буде допомога громадянам, а не власному виробництву, якого в Україні поки що немає, але за два роки її може бути поширено на виробників, які локалізували в Україні виробництво.

"Я добре знаю цю індустрію, крім того, ми консультувалися з автовиробниками. Два роки потрібно, щоб здійснити локалізацію виробництва електромобілів. Ця програма діятиме в універсальному вигляді два роки, а далі поширюватиметься на виробників, які локалізували виробництво. Надсилаємо такий сигнал ринку: якщо хочете утримати свій продукт конкурентоспроможним не лише зараз, а й за два роки – займайтеся локалізацією", - підсумував Шурма.

Раніше розповідалося про те, що українці 2021 року придбали рекордну кількість електромобілів.

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