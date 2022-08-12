В Україні усі АЗС зменшили вартість автогазу: скільки тепер ним коштує заправитися

Мережі протягом тижня, від 5 до 12 серпня, змінили ціни на блакитне пальне в бік зменшення.

Так, середня ціна на скраплений газ за тиждень у мережах АЗС знизилася на 1,24 грн/л – до 27,02 грн/л .

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, на станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1,08 грн/л і 1,03 грн/л, до 27,42 і 27,46 грн/л відповідно. У мережі "Укрнафти" продукт здешевшав на 1,63 грн/л, до 26,86 грн/л, на станціях «Авіас» та інших мережах групи "Приват" — на 1,24 грн/л, до 26,44 грн/л.

Крім того, на 0,8-2 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", KLO, Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших.

До вашої уваги зміни у вартості автогазу на українських АЗС:

Фото: enkorr.ua

Зниження ціни, як зазначають оператори, зумовлене профіцитом ресурсу на ринку через що ціна у гурті продемонструвала суттєве зниження. За даними "А-95", в липні було імпортовано 77 тис. т. автогазу, що на 8% більше ніж у червні.

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