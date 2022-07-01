В Україні вартість страхового полісу для водіїв здорожчала

Для українських автомобілістів від 1 липня зросла ціна на страховку.
Так, зростання цін на автоцивілку пов’язане зі збільшенням лімітів виплат у разі ДТП.
Зміни стосуються не тільки класичним чином оформлених ДТП, але і "європротоколу", за допомогою якого можна отримати компенсацію без участі співробітника поліції, передає Auto24, посилаючись на НБУ.
На такий крок пішли задля запровадження європейських стандартів в українську систему страхування. До того ж, ціни на компоненти для транспорту помітно зросли – зміни допоможуть компенсувати різницю водіям, які змушені ремонтувати авто.
На скільки здорожчало страхування – точних цифр немає. У НБУ заявили, що суттєвих збільшень вартості не буде. Логічно припустити, що через збільшення виплат на компенсацію страхування подорожчає щонайменше на 10-20%.
Тепер за ДТП грошову виплату за одного потерпілого збільшено зі 130 до 160 тис. грн. За шкоду життю та здоров’ю сума зросла на 60 тисяч грн – від 260 до 320 тисячі грн. Компенсація щодо "європротоколу" також зросла від 50 до 80 тисяч грн.
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