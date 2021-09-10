В Україні відбулася презентація трьох вантажівок Daewoo

Усі вони призначені для різних цілей.

На виставці агропромисловості у Вінниці представили три вантажівки марки Daewoo.

Перш за все, аграріям буде цікавий самоскид-зерновоз з кузовом тристороннього розвантаження. Правий борт відкривається знизу вгору для вивантаження під колеса; лівий борт – нижня частина відкривається зверху вниз, верхня знизу вгору, верхній борт зйомний; задній борт відкривається знизу вгору.

Шасі автомобіля має гарну прохідність, тому він може вживатися для транспортування під час завантаження просто на полі. Зерновоз також може експлуатуватися в складі автопоїзда.

autocentre.ua

Сталева вантажна платформа коробчатого типу об’ємом 20 куб.м. має жорстку конструкцію і оснащена швидкознімним тентом, що запобігає намоканню і розсипанню зерна під час перевезення. Вантажопід'ємність складає 12 630 кг

На ньому встановлено 5,89-літровий турбодизель Doosan DL06K (Євро 5) потужністю 280 к.с. (1400 нм,) і механічна, 6-ступінчаста коробка передач ZF.

Поруч на стенді був представлений ще один Maximus, з бортовою тентованою платформою і оснащений вже кабіною з повноцінним спальним місцем. Це шасі також відрізняється більш довгою колісною базою (5 500 замість 4 430 мм). Ця машина також сертифікована для перевезення небезпечного вантажу (пальне в бочках, хімікати та ін.).

Третя модель - це чотиривісний самоскид Daewoo Novus (8X4) вантажопідйомністю до 20 т. і 11-літровим двигуном Doosan в 420 к.с. В цьому випадку машина оснащена кузовом, більше відповідним для будівництва, однак може бути укомплектована і платформою для перевезення зернових.

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