В Україні відкрито приймання замовлень на новий Nissan Qashqai: оголошені ціни

Офіційно цю модель презентували на початку 2021 року.

На український ринок вийшов кросовер нового покоління Nissan Qashqai.

Про це повідомляє пресслужба автомобільного виробника в Україні.

Зазначимо, що Nissan Qashqai - найуспішніша модель за всю історію компанії Nissan: від моменту запуску 2007 року у світі було продано понад 5 млн автомобілів, з яких майже 30 тисяч - в Україні. Ця модель виграла понад 30 міжнародних нагород у Європі, зокрема 19 титулів "Автомобіль року" у різних країнах, включаючи Україну.

До України новий Nissan Qashqai постачатиметься з інноваційним потужним бензиновим двигуном DIG-T об'ємом 1,3 л. Залежно від трансмісії, 6-ступінчастої МКПП або Xtronic його потужність складе 130 к.с. або 150 к.с. відповідно. Що стосується максимального моменту, що крутить, то у версії МКПП він буде становити 240 Нм і 250Нм у версії з Xtronic.

В Україні новий Nissan Qashqai буде представлений у п'яти комплектаціях: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna та Tekna+. Незалежно від комплектації абсолютно новий Nissan Qashqai має дуже багате оснащення та інноваційні технології, які допомагають водієві та роблять поїздки ще приємнішими.

Так, кожен автомобіль має інтелектуальну систему попередження про загрозу фронтального зіткнення, інтелектуальну систему екстреного гальмування з можливістю розпізнавання пішоходів, систему контролю рядності руху, інтелектуальну систему запобігання виїзду зі смуги руху, інтелектуальну систему моніторингу та активного контролю "сліпих зон", система попередження про перехресний рух ззаду, система динамічного контролю стійкості автомобіля, п'ять подушок та дві шторки безпеки, задні давачі паркування.

Щодо вартості, то вона становить від 697 020 до 1 071 900 грн .

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