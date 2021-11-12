В Україні відшукали ВАЗ у рідкісньому кольорі та з мінімальним пробігом: відео

В Україні відшукали ВАЗ у рідкісньому кольорі та з мінімальним пробігом: відео

Автомобіль зберігся в досить непоганому стані.

В Україні знайшли незвичайний екземпляр ВАЗ-2101 1972 року випуску.

Про відповідну знахідку розповів автомобільний блогер Roma Urraco на своєму YouTube-каналі.

Зазначається, що цей автомобіль надто рідко експлуатували, звідки в нього й досить мізерний пробіг - 34 тисячі км. Тож, не дивно що ця машина більшість часу провела в гаражі.

Представлений екземпляр пофарбований у рідкісний темно-сірий відтінок. У такий колір вітчизняні інженери фарбували кузови "копійок" у перші кілька років випуску. Раритетний автомобіль ніколи не ремонтували, проте через довге простоювання на кузові присутні дрібні дефекти.

Салон автомобіля перебуває в ідеальному для своїх років стані. У бардачку є артефакти: інструкція з експлуатації 1971 видання, бережно обгорнута в газету, а також "Атлас автомобільних доріг СРСР" 1972 року. Гума у ​​седана все ще рідна, але переднє праве колесо – це запаска: із заводського комплекту.

У рух ранній ВАЗ-2101 наводить 1,2-літровий бензиновий двигун потужністю 64 кінські сили. Максимальна швидкість моделі становить 142 кілометри на годину.

Раніше розповідалося про те, що в Молдові відшукали "Волгу", яка 38 років простояла в гаражі.

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