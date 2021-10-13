В Україні виготовили нову багатофункціональну машину: що про неї відомо

В Україні виготовили нову багатофункціональну машину: що про неї відомо

Вона зроблена на базі вантажного шасі IVECO.

В Україні виготовили автогідропідіймач DS-300 з Південної Кореї від торгової марки DASAN.

Про це повідомляє Specmachinery.

Зазначається, що ця автовишка розрахована на підняття на висоту до 30 метрів, водночас максимальний виліт стріли досягає 18 метрів. Своєю чергою безпечне навантаження на кінці стріли становить 300 кг.

specmachinery.com.ua

Автовишка DASAN, яка зроблена на базі вантажного шасі IVECO Eurocargo, призначена для виконання різних функцій.

Це висотні роботи по обслуговуванню і ремонту світлофорів, вуличних ліхтарів, звукоізоляції стін і забезпечення роботи охоронного освітлення. Також – монтаж і сервіс електромереж, комунікаційних пристроїв зв’язку, об’єктів кабельного телебачення.

Раніше розповідалося про те, що українці стали більше цікавитися комерційними автомобілями.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання