В Україні викрили корупційну схему розмитнення автомобілів

Ділки заробляли на цьому понад 200 тисяч доларів на місяць.

Служба безпеки України блокувала корупційну схему, через яку розмитнювалося до 8 тисяч автомобілів щомісяця.

Про це повідомили у СБУ.

Зазначається, що на Одеській митниці зловмисники вимагали хабарі за швидке та безперешкодне розмитнення авто із Південної Кореї та США. Вони на цьому заробляли понад 200 тисяч доларів на місяць.

"За даними досудового розслідування, організатором схеми був виконуючий обов’язки начальника одного з митних постів Одеської митниці. Він систематично вимагав та отримував гроші від юридичних і фізичних осіб за безперешкодне митне оформлення імпортних авто", - повідомили у службі.

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За гроші він забезпечував митне оформлення машини протягом 4 годин. Якщо йому відмовлялися платити, то цей процес затягувався до 2 тижнів та завищувалася його оціночна вартість.

Ціна за "безперешкодне" митне оформлення одного транспортного засобу становила близько $50, залежно від марки автомобіля. За попередніми оцінками, щомісяця через цей "механізм" проходило понад 8 тисяч транспортних засобів. При цьому хабарі платили до 80% клієнтів цього митного посту.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання чергового хабаря. Раніше СБУ задокументували одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі $700 від цього ж суб’єкта.

Розпочато кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігуранту справи. Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх учасників корупційної схеми.

Раніше повідомлялося, що в Україні стане доступною можливість розмитнити автомобіль через застосунок "Дія".

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