В Україні викрили схему розмитнення вживаних автомобілів

Українське приватне підприємство незаконно ввезло машини на 1,7 млн грн.

В Україні Координаційно-моніторингова митниця виявила схему незаконного імпорту вживаних автомобілів на загальну суму близько 1,7 мільйона гривень.

Про це повідомили на сторінці Державної митної служби у Facebook.

Співробітники митниці перевірили законність ввезення українським приватним підприємством з Польщі на митну територію України європейських легкових автомобілів, які були у використанні.

"Під час перевірки документів митного оформлення у митників виникли сумніви щодо дійсної вартості автомобілів. З цією метою був направлений запит до митних органів Чеської Республіки, Польщі та ФРН", - розповіли у митниці.

Опрацювавши відповіді від цих країн, митний орган виявив розбіжності щодо вартості автомобілів, фактичних даних стосовно відправників та одержувачів та умов поставок.

Також встановлено, що чеська компанія, яка значиться у товаросупровідних документах, є фіктивною та ніколи не здійснювала для українського підприємства продаж транспортних засобів. Її керівником є громадянин України.

На підставі отриманої інформації та проведеної митницею перевірки стосовно керівника приватного підприємства – одержувача товару, складено три протоколи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України на загальну суму 1 691 585 грн.

Санкція вказаної статті передбачає накладення штрафу у розмірі сто відсотків вартості товару та його конфіскація.

Раніше повідомлялося, що в Україні викрили корупційну схему розмитнення автомобілів.

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