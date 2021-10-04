В Україні виписали перший автоматичний штраф за перевантаження вантажівки: покарання стало максимальним

В Україні виписали перший автоматичний штраф за перевантаження вантажівки: покарання стало максимальним

Частка порушників на дорогах знизилася майже в три рази.

В Україні 1 жовтня запрацювала автоматична фіксація порушень габаритно-вагового контролю на дорога, і перший штраф за перевантаження був максимальним – 51 тисяча гривень.

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури.

"Символічно, що перший автоматичний штраф за перевантаження – одразу максимальний. Вантажівка рухалась з перевищенням на 39% допустимого навантаження на осі. Це вкотре доводить, що функція контролю є ключовою у питанні збереження об’єктів Великого будівництва", - зазначили у відомстві.

Там також розповіли, що після введення автоматичної фіксації частка порушників знизилася майже в 3 рази в порівнянні з літом – до 9%.

Порушення фіксують майданчики Зважування-в-русі (WiM), який встановлено 52 одиниці. Система цілодобово моніторить навантаження транспорту на дорогу і фіксує параметри авто – вагу, габарити, швидкість, номерні знаки.

Раніше повідомлялося, що штраф за перевантаження фури становить від 8500 до 51 000 гривень.

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