В Україні виявили унікальну колекцію мото- та велотехніки: відео

Вона нараховує під сотню екземплярів.

В Україні знайшли унікальну колекцію, яка складається з мото- та велотехніки.

Зазначається, що ця колекція налічує сто екземплярів, які символічно були зібрані за сто років. Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі, яке опублікував Олег АС.

Наприклад, колекція включає три екземпляри "Верховина-3" (МП-048), які від 1970 року вироблялися на Львівському мотозаводі. Загалом, тут зібрана оригінальна кольорова палітра: мопеди бордового, зеленого і блакитного кольорів. Червоний екземпляр - це експортна модифікація, яку можна відрізнити за наклейками з боків, а решта були випущені для внутрішнього ринку - у них наклейка розташована зверху.

Рідкісний екземпляр в колекції - "Верховина-4". У нього відсутній багажник, бардачки пофарбовані в білий колір, назва моделі розміщена тільки спереду і у сидіння є червона окантовка. "Верховина-5" - ще один мопед, який зустрічається нечасто.

Усі зразки техніки в робочому стані. Деякі екземпляри збереглися в ідеальному вигляді, але для більшості потрібні були реставраційні роботи, щоб техніка повністю відповідала оригінальному вигляду.

Крім дорожньої техніки, є в колекції і дуже рідкісні спортивні версії, наприклад, мопед ЛМЗ-2.161 "Карпати-Крос" для початківців-мотоспортсменів. Він має цілу низку відмінностей, зокрема відсутність більшої частини електрообладнання. Є в зібранні легендарні моделі велосипедів "Україна", від перших до найсучасніших. Прекрасно представлена серія мопедів "Карпати", а також різні модифікації, створені майстрами українських підприємств.

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