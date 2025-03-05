В Україні водії можуть отримати штраф до 80 000 гривень навіть без порушення ПДР

В Україні водіям загрожують значні штрафи не лише за порушення ПДР, а й за перевезення певних вантажів без відповідних документів, сума штрафу може досягати десятків тисяч гривень.

Про це пише Автотема.

Якщо мисливець або перевізник перевозить мисливські трофеї без необхідних документів, йому загрожує серйозний штраф. Наприклад, за транспортування туші лося без супровідних паперів доведеться заплатити 80 000 гривень. Такі санкції запроваджені для боротьби з браконьєрством та збереженням популяції диких тварин.

Якщо водій перевозить деревину без документів, які підтверджують її законне походження, йому загрожує штраф у 1 530 гривень. Проте, якщо буде доведено значну шкоду природі, сума може зрости до 51 000 гривень. Такі заходи спрямовані на боротьбу з нелегальною вирубкою лісів.

Окрім того, в Україні діє обмеження на перевезення пального в каністрах – не більше 60 літрів. Якщо ліміт перевищено, водій ризикує отримати штраф у 510 гривень. Це правило спрямоване на зниження ризиків пожежі в разі аварійної ситуації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні водії можуть отримати штраф за тріщину на склі.

Читайте також: