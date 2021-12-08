В Україні водіїв можуть знову зупиняти для перевірки: що відомо

В Україні водіїв можуть знову зупиняти для перевірки: що відомо

Відповідну ідею висловили в патрульній поліції.

В Україні знову можуть повернути можливість зупиняти водіїв для перевірки.

Патрульна поліція просить Верховну Раду повернути право на профілактичні зупинки автомобілів на дорогах України, передає Auto-Consulting.

Зазначається, що відповідну ідею на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності оприлюднив перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Пропоную повернутися до обговорення питання щодо профілактичних заходів щодо зупинки транспортних засобів. Це необхідно для перевірки водіїв на перебування у стані алкогольного сп'яніння або керування автомобілем без прав водія", - сказав Білошицький.

Раніше розповідалося про те, що в Україні розпочався контроль за технічним станом транспортних засобів.

Так, патрульні поліцейські використовують для цього спеціалізовані автомобілі — мобільні діагностичні станції. Вони слугують для того, щоб контролювати відповідність технічного стану транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю, встановленим правилам, нормам та стандартам, що стосуються безпеки дорожнього руху.