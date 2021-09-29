В Україні водію виписали штрафів на пів мільйона гривень за керування напідпитку

В Україні водію виписали штрафів на пів мільйона гривень за керування напідпитку

За чотири роки його 14 разів зупиняли п'яним.

На Полтавщині водію за керування автомобілем напідпитку виписали штрафів на 551 тисячу гривень.

Про це повідомляє сайт "24 каналу" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Мешканця селища Велика Багачка Костянтин Писаренко протягом 4 років 14 разів "ловили" за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень, Писаренко щонайменше з 2012 року почав керувати транспортними засобами напідпитку. Протягом 3-х років чоловіка кілька разів затримували напідпитку за кермом скутера та мопеда.

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У 2014 році його притягли до відповідальності за наркозлочин. Протягом трьох років він перебував у колонії, а коли вийшов з неї у 2017 році, його почали постійно зупиняти у стані алкогольного сп’яніння.

До серпня 2021 року Писаренко отримав 13 штрафів та 12 разів був позбавлений водійського посвідчення на 10 років. Жодного штрафу порушник не сплатив.

Останній, 14-й раз, патрульні зупинили водія 24 серпня 2021 року, коли він був п’яний за кермом автомобіля ВАЗ 21011. Від проходження медогляду водій відмовився.

23 вересня Великобагачанський районний суд Полтавської області оштрафував Писаренка. Суддя призначив порушнику 51 000 грн штрафу та в чергове позбавив його водійських прав на 10 років.

Тепер Писаренко має сплатити 550 800 грн штрафів. Схоже, що автомобіль у нього не змогли конфіскувати, тому що він йому не належить.

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