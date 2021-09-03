В Україні вп'ятеро зріс продаж російських моделей LADA

Наразі ці автомобілі збираються на ЗАЗ.

В Україні істотно зріс попит на російські моделі LADA.

Про це свідчать дані "Укравтопрому".

Зазначається, що за підсумками серпня 2021 року купили 165 російських автомобілів "Лада" (+400%). Це вп’ятеро більше ніж за аналогічний період минулого року, коли в Україні було продано всього 33 машини "АвтоВАЗ".

За результатами місяця цій моделі вдалося закріпитися на 16 місці в списку найпопулярніших автомобільних брендів країни. Перші три сходинки списку належать Renault, Toyota та KIA відповідно. Остання марка додала в продажу на цілих 418,5% і за цим показником очолила перелік найпопулярніших автомобільних брендів в Україні за підсумками серпня 2021 року.

ukrautoprom.com.ua

Виробництвом автомобілів LADA займається ЗАЗ. Машини збираються з російських комплектів. Наразі із заводу виїжджають легкові автомобілі LADA Vesta, LADA Largus, LADA Granta, LADA 4X4, LADA Niva, LADA X-ray, Renault Arkana, KIA Rio та автобуси ZAZ А08, ZAZ А09 і ZAZ А10.

Раніше розповідалося про те, що автомобілі LADA визнані найменш популярними на європейському ринку в 2021 році.

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