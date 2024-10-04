В Україні впали продажі вживаних авто: які моделі найпопулярніші

Найпопулярнішими у вересні були бензинові авто. А перше місце у десятці найпопулярніших моделей посів Volkswagen Golf.

У вересні український автопарк поповнився майже 17 тисяч вживаних легкових машин, ввезених з-за кордону. Цей показник є одним із найнижчих 2024 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Цей показник реєстрації в Україні імпортованих вживаних авто є одним із найнижчих 2024 року, поступаючись лише січневому. У порівнянні з вереснем 2023 року реєстрації вживаних авто впали на 19%, а порівняно з серпнем – на 34%.

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Зазначається, що найбільшу частку на ринку імпортованих автомобілів займали бензинові машини – 46%. Наступні за популярністю:

дизельні авто – 25%;

електромобілі – 19%;

гібриди та авто з ГБО – по 5%.

За інформацією аналітиків, середній вік вживаних авто, що отримали українські номери у вересні, становить 9,2 року. А найпопулярнішою моделлю залишається Volkswagen Golf.

ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто у вересні:

Volkswagen Golf – зареєстровано в Україні 1018 одиниць; Renault Megane – 793; Skoda Octavia – 685; Volkswagen Tiguan – 483; Volkswagen Passat – 477; Nissan Leaf – 440; Аudi Q5 – 426; Аudi A4 – 333; Tesla Model 3 – 325; Nissan Rogue – 322.

Від початку року в Україні було зареєстровано 176 тис. вживаних легкових авто, що на 19% більше, ніж в аналогічний період минулого року.

До слова, в Україні за рік суттєво зріс попит на вживані авто зі США. Так, продажі американських машини з пробігом зросли майже на 75%.

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