В Україні впали продажі вживаних авто: які моделі найпопулярніші

Найпопулярнішими у вересні були бензинові авто. А перше місце у десятці найпопулярніших моделей посів Volkswagen Golf.
У вересні український автопарк поповнився майже 17 тисяч вживаних легкових машин, ввезених з-за кордону. Цей показник є одним із найнижчих 2024 року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Цей показник реєстрації в Україні імпортованих вживаних авто є одним із найнижчих 2024 року, поступаючись лише січневому. У порівнянні з вереснем 2023 року реєстрації вживаних авто впали на 19%, а порівняно з серпнем – на 34%.
Зазначається, що найбільшу частку на ринку імпортованих автомобілів займали бензинові машини – 46%. Наступні за популярністю:
- дизельні авто – 25%;
- електромобілі – 19%;
- гібриди та авто з ГБО – по 5%.
За інформацією аналітиків, середній вік вживаних авто, що отримали українські номери у вересні, становить 9,2 року. А найпопулярнішою моделлю залишається Volkswagen Golf.
ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто у вересні:
- Volkswagen Golf – зареєстровано в Україні 1018 одиниць;
- Renault Megane – 793;
- Skoda Octavia – 685;
- Volkswagen Tiguan – 483;
- Volkswagen Passat – 477;
- Nissan Leaf – 440;
- Аudi Q5 – 426;
- Аudi A4 – 333;
- Tesla Model 3 – 325;
- Nissan Rogue – 322.
Від початку року в Україні було зареєстровано 176 тис. вживаних легкових авто, що на 19% більше, ніж в аналогічний період минулого року.
До слова, в Україні за рік суттєво зріс попит на вживані авто зі США. Так, продажі американських машини з пробігом зросли майже на 75%.
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