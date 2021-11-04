В Україні вперше вилучили автомобіль через несплачені штрафи: що відомо

В Україні вперше вилучили автомобіль через несплачені штрафи: що відомо

Його власником виявився іноземець.

В Україні почали вилучати автомобілі через несплачені штрафи.

Про це заявив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко у Facebook.

Перший подібний випадок було зафіксовано в Харкові. Зазначається, що Державна виконавча служба України вилучила перший автомобіль у водія-боржника. Він не сплачував штрафи за суттєве перевищення швидкості на автошляхах.

"Перший вилучений у Харкові автомобіль у рамках нової ініціативи Мін’юсту щодо наведення ладу на дорогах наших міст. Цей горе-автомобіліст має ще й 80 тисяч боргу за нетверезе водіння. 2 епізоди. Ймовірно, напідпитку швидка їзда йому видавалася ще більш цікавою та безпечною", - сказав Гайченко.

Гайченко також додав, що порушником виявився 32-річний громадянин Нігерії.

Додамо, що влада почала конфісковувати автомобілі зовсім нещодавно. Нововведення стосується тих водіїв, які не сплачують штрафів за значне перевищення швидкості. Поки що умовною "цифрою реагування" обрано перевищення швидкості у 150 км на годину.

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